Yenişehir Belediyesinden ücretsiz KPSS genel tekrar programı
MERSİN'İN MERKEZ İLÇE YENİŞEHİR BELEDİYESİ, ÖZEL BİR AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ADAYLARINA YÖNELİK ÜCRETSİZ GENEL TEKRAR PROGRAMI EĞİTİMLERİ VERECEK. YENİŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 3-14 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK EĞİTİM PROGRAMI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, özel bir akademi iş birliğiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına yönelik ücretsiz genel tekrar programı eğitimleri verecek. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programı için kayıtlar başladı.
Yenişehir Belediyesi, 23 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS sınavına girecek adayları yalnız bırakmadı. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında verilen Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık, gelişim psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile program geliştirme ve öğrenme stratejisi eğitimi ile adaylar sınav öncesi genel tekrar yapma şansı yakalayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle adaylar eksikliklerini de giderirken, bilgilerini de tazeleyecek.
Eğitimlere katılmak isteyen adaylar, 0530 832 49 02 veya 0532 328 49 33 telefon numarasını arayarak kayıt oluşturabilecek. Ulaşım imkanı bulunmayan adaylar için eğitimlerin verileceği Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne ayrıca servis kaldırılacak.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “KPSS, gençlerimizin iş ve kariyer hedefi için çok önemli bir adım. Biz de sınava hazırlık sürecinin son etabında KPSS adaylarımıza genel tekrar programı eğitimleriyle destek vereceğiz. Bu eğitimleri geçtiğimiz yıl da vermiştik. Adayların yoğun bir ilgisi olduğunu gördük. Adaylarımızı eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Şimdiden kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.