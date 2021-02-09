Yenişehir Belediyesinden Mersin Cemevine destek

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, ortak proje kapsamında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması amacıyla Mersin Cemevine 500 bin TL destek vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cemevine yapılacak desteği içeren madde Yenişehir Belediye Meclisinin Şubat ayı ikinci olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bugün laiklik ilkesinin anayasamıza girmesinin 84. yıl dönümü. ‘Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılması değildir’ diyor Mustafa Kemal Atatürk. Laiklik bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Ve laiklik ilkesi, insanların özellerine saygı gösterilmesi, önemsenmesi ve sorgulanmaması açısından çok önemli" dedi.

Türkiye’nin, farklı medeniyetlerin yıllardır beraber yaşadığı Anadolu, Asya ve Avrupa’yı bir birine bağlayan doğu ile batının köprüsü konumunda olduğuna işaret eden Özyiğit, "Dolaysıyla farklı ırklardan, farklı mezheplerden, farklı inanışlardan insanların yaşadığı bir coğrafya. Ve Mersin’de o coğrafyanın çok özel bir örneği. Dolayısıyla buradan çıkan kararların TBMM’ye de mesaj olması açısından çok önemli. Ve bu topraklarda kardeşçe yaşamanın en önemli dayanaklarından birinin laiklik ilkesi olduğunun da altını çizmek istiyorum” diye konuştu.