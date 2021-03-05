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Yenişehir Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve özel bir hastane işbirliği ile sosyal güvencesi olmayan 50 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

MERSİN 05.03.2021, 15:39
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Yenişehir Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve özel bir hastane işbirliği ile sosyal güvencesi olmayan 50 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ilçedeki 40 yaş üstü 50 kadına ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Yenişehir Belediyesi Muhtarlık Müdürlüğü ile mahalle muhtarlarının tespit ettiği ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 50 kadın, özel bir hastanede 10 kişilik gruplar halinde sağlık taramasından geçti.

Ücretsiz sağlık taramasından memnun olduklarını belirten kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve taramanın yapıldığı hastanenin yetkililerine teşekkür ettiler.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri Başkanı Yasemin Öztürk, geçen yıl da imkanı olmayan 40 kadına ulaşarak taramalarını yaptırdıklarını, iki kadında kitle tespit edildiğini ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Öztürk, “Biz Yenişehir Yaşam Gönüllüleri olarak Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’in destekleriyle hastane ve bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte iki yıldır bu çalışmayı sürdürüyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla göğüs kanserinin önemini vurgulamak istiyoruz ve imkanı olamayan kadınlara göğüs kanseri taraması yaptırıyoruz. Geçen yıl 40 kadınımıza ulaştık, bu yıl 50 kadına ulaştık. Geçen yıl iki kadın arkadaşımızda kitleler ortaya çıkmıştı; bunların erken tedavisine başlandı ve tedavileri işbirliği yaptığımız hastane tarafından da karşılandı” dedi.

“Katkı sunduğumuz için mutluyuz”

Yenişehir Belediyesi Muhtarlar Müdürlüğü ve mahalle muhtarları aracılığı ile kadınlara ulaştıklarını anlatan Öztürk, “İmkanları olamayan 40 yaş üstü kadınlarımızı taramaya getiriyoruz ve tedavilerinde ufak da olsa bir katkı sunduğumuz için seviniyoruz. Kadınların sağlık yönünden böyle taramalardan haberleri olmuyor, 40 yaş üstünde ve belirli aralıklarda bu taramaları yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık taramasından geçen Nilgün Soydan ise “Daha önce böyle bir tarama olmamıştım. Bu çalışmada emeği geçenlere arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ayrıca daha önce kuaföre gidememiş 50 yaş üstü kadınları da tespit ederek, cilt ve saç bakımlarını yaptırdı. Başkan Öztürk, sosyal sorumluk projelerine devam edeceklerini ifade etti.
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