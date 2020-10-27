Yenişehir Belediyesinden Cumhuriyet Konseri
MERSİN'İN MERKEZ İLÇE YENİŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ(MDOB) İLE BİRLİKTE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ÜCRETSİZ CUMHURİYET KONSERİ DÜZENLEYECEK. KONSERDE MDOB ORKESTRASI VE İNCESAZ GRUBU SAHNE ALACAK. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZYİĞİT, VATANDAŞLARI KONSERE DAVET ETTİ.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi(MDOB) ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz Cumhuriyet Konseri düzenleyecek. Konserde MDOB Orkestrası ve İncesaz Grubu sahne alacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları konsere davet etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılına özel verilecek konserde, MDOB ile İncesaz Grubu birbirinden güzel şarkıları Cumhuriyet Konserinde seslendirecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen korona virüs hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen oturma düzeni ile verilecek konserde, salona sınırlı sayıda seyirci alınacak. Vatandaşlar konser biletlerini Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinden temin edebilecek.
İbrahim Yazıcı’nın orkestra şefliğini yapacağı konserde, Balat, Bir Çapkın Yangınım, Aşk Bitti, Denizde Akşam, Derya, Sevdayla Hesaplaşılmaz, Masal, Geçsin Günler Haftalar, Sesimi Duy İsterdim, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Çok Aşığın Var Diyorlar, Kalbimdeki Deniz, Bana Bir Masal Anlat Baba ve Böyle Gelmiş Böyle Geçer adlı eserler seslendirilecek.
Konser 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde verilecek.
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