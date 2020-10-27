Yenişehir Belediyesinden Cumhuriyet Konseri

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi(MDOB) ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz Cumhuriyet Konseri düzenleyecek. Konserde MDOB Orkestrası ve İncesaz Grubu sahne alacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları konsere davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılına özel verilecek konserde, MDOB ile İncesaz Grubu birbirinden güzel şarkıları Cumhuriyet Konserinde seslendirecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen korona virüs hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen oturma düzeni ile verilecek konserde, salona sınırlı sayıda seyirci alınacak. Vatandaşlar konser biletlerini Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinden temin edebilecek.

İbrahim Yazıcı’nın orkestra şefliğini yapacağı konserde, Balat, Bir Çapkın Yangınım, Aşk Bitti, Denizde Akşam, Derya, Sevdayla Hesaplaşılmaz, Masal, Geçsin Günler Haftalar, Sesimi Duy İsterdim, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Çok Aşığın Var Diyorlar, Kalbimdeki Deniz, Bana Bir Masal Anlat Baba ve Böyle Gelmiş Böyle Geçer adlı eserler seslendirilecek.

Konser 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde verilecek.