Yenişehir Belediyesinden çocuklara ’robotik kodlama eğitimi’

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimlerine başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Akademi’de kurulan robotik kodlama atölyesinde çocuklar, erken yaşlardan itibaren araştırma ve tasarım yapmaya teşvik edilirken, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinden oluşan STEM eğitim modeli ile geleceğe hazırlanıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Explore Programı’nda, Yenişehir Belediyesini temsil edecek takımın minik kahramanlarıyla buluştu. Çocukların proje fikirlerini tek tek dinleyen Özyiğit, bilim yuvası olarak nitelendirdiği Yenişehir Belediyesi Akademi’de eğitim alan çocukların geleceğin bilim insanları olacağını söyledi.

“Tüm Yenişehirli aileleri buradan hizmet almaya davet ediyorum”

Yenişehir Belediyesi Akademi’de 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi kapsamında, aile eğitimleri, gelişimsel değerlendirme uygulamaları ve bebek kütüphanesiyle çocukları erken yaşlardan itibaren desteklediklerini ifade eden Özyiğit, “Biz burada robotik kodlama sınıfını faaliyete geçirdik. Yakında Yenişehir Belediyesinin kurmuş olduğu ve 6 pırıl pırıl çocuğumuzdan oluşan takımımız, birçok önemli başarıya imza atacak. Çocuklarımızın doğuştan gelen yeteneklerini yaşama yansıtmaları ve hayallerini pratiğe dönüştürme anlamında çok önemli bir çalışma. Çocuklarımızın gelişimi ve izleyecekleri yol açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yenişehir Akademi’de bugün çocuk doğar doğmaz, 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi projesi ile aile eğitimleri, bebek kütüphanesi ve 0-3 yaş gelişimsel değerlendirme uygulamalarıyla çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımızın daha doğru adımlar atabileceği ve geleceği daha iyi kucaklamaları noktasında önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm Yenişehirli aileleri buradan hizmet almaya davet ediyorum" dedi.