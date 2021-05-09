Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi tam kapanma sürecinde de sokakta yaşayan canlıların yanında olmaya devam ediyor. 32 mahallede kurulan beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakan ekipler, bu süreçte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sokak hayvanları için evler yapan ve birçok besleme noktası kurarak hayvanların yanında olan Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılarken besleme çalışmalarını da sürdürüyor. Sosyal Hizmet ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bırakıyor.

“Sokaktaki dostlarımızı da unutmayacağız”

Bu zorlu süreçte sokaktaki dostları da yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Tam kapanama sürecinde halkımız evindeyken sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Yenişehir Belediyesi olarak onların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hem kedilerimize hem de köpeklerimize yönelik mamalarımız 32 mahallemizde bulunan beslenme noktalarında Sosyal Hizmet Ekibimiz tarafından yerleştiriyor. Su ve mamaları eksik bırakılmıyor. Halkımıza da bu süreçte elimizden geldiği ölçüde her ihtiyacını karşılama noktasında Yenişehir Halk Masasına gelen talepleri yerine getiriyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu süreçte de tabi ki sokaktaki dostlarımızı da unutmayacağız" dedi.