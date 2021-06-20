Yenişehir Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi personeline olası bir yangına nasıl müdahale edileceğine yönelik teorik ve pratik yangın tatbikatı eğitimi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amiri Levent Derya tarafından verilen eğitimlerde, yangına nasıl müdahale edileceği, yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı ve yangına sebep olacak durumlar anlatıldı. Yangının ne zaman ve nerede çıkacağının belli olmadığını dile getiren Derya, “Yangın evimizde de olabilir, çalıştığımız işyerinde de olabilir. Yangın bir doğal felaket değildir, insan kaynaklı çıkan bir olaydır. Yangına müdahalede öncelikle 112 acil çağrı merkezinden itfaiyeyi aramamız gerekiyor, ardından can güvenliğimizi almamız gerekiyor. Eğer elimizde yangın söndürme tüpü varsa yangına müdahale edeceğiz yoksa herkesi uyararak panik yapmadan dışarıya çıkmalıyız” dedi.

Yangın söndürme tüplerinin çeşitleri ve bakımı hakkında da bilgi veren Derya, yangın tüpüyle müdahalenin ardından su ile soğutulması gerektiğini, soğutulmaması halinde yangının tekrardan alevlenebileceğini söyledi. Telaş ve dikkatsizliğin yangın anında daha büyük felaketlere yol açacağını aktaran Derya, yangın mevzuatının okullarda yer almasının ve öğrencilere eğitimler verilmesi gerektiğini aktardı.

Verilen bilgilerin ardından Yenişehir Belediyesi personeline uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verildi.