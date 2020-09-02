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Yenişehir Belediyesi öğrenci yurdunu sağlıkçılara açıyor

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZYİĞİT, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE HİZMETE AÇMAYI PLANLADIKLARI YENİŞEHİR BELEDİYESİ MUSTAFA BAYSAN YÜKSEK ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU, PANDEMİ NEDENİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAHSİS EDECEKLERİNİ BİLDİRDİ.

MERSİN 02.09.2020, 13:03
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Yenişehir Belediyesi öğrenci yurdunu sağlıkçılara açıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açmayı planladıkları Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdunu, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına tahsis edeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kendisi de eczacı olan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sağlıkçıların enfekte olma ihtimaline karşı ailelerinin etkilenmemesi adına geçici olarak evlerinden başka bir yerde kalmaları gerekliliğinin sağlıkçılar tarafından kendilerine iletildiğini söyledi. Özyiğit, bunun üzerine öğrenci yurdunu pandemi süresince sağlıkçıların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Yenişehir Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında

Sağlık çalışanlarının ve ailelerinin çok büyük risk altında olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Öncelikle geçtiğimiz gün Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Mersinli hocamız Dr. Turgut Erkutlu başta olmak üzere yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Canları pahasına topluma hizmet etmeyi görev sayan çok kıymetli sağlık emekçilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanları ve tabi aileleri çok büyük bir risk altında. Onlar hastalarla muhatap olmak ve hastanın tedavisini yapmak zorundalar. Ve daha sonra da evine gidip çocukları ve aileleriyle yan yana gelmek durumda kalıyorlar. Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen geçtiğimiz gün bizleri aradı. Ve ‘Bize konaklama konusunda destek olabilir misiniz?’ diye sordu. Şuanda 102 odalı, interneti, ısıtma ve soğutma sistemi, kafeteryası, çalışma odaları olan 4 yıldız ayarındaki yurdumuz hazır. Üniversiteli öğrenciler için yaptığımız ve bu dönem başında hizmete açmayı planladığımız erkek öğrenci yurdunu, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarının hizmetine sunacağız. 7 Eylül tarihinde yapacağımız belediye meclis toplantısında bu teklifi getireceğiz ve Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuzu sağlıkçılarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Her odada bir kişi kalacak şekilde planlamaları yapacaklarını kaydeden Özyiğit, "Halk sağlığı için canlarını feda eden sağlık çalışanlarını korumak bizim de görev ve sorumluluğumuz. Ülkemizde Covid ile mücadele eden doktorundan eczacısına ve hemşiresinden hasta bakıcısına kadar tüm sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinin bitmediğini ve virüsün hızla yayıldığına dikkat çeken Özyiğit, “Maalesef görünenden ve hissettiğimizden çok daha büyük bir pandemi süreci ile karşı karşıyayız. Geçmişte olduğumuzdan belki de on katı daha fazla dikkatli olmak zorundayız. Bazı tedbirlerin ortadan kaldırılması ye da tesislerin açılması vatandaşlarımızda bu iş bitti algısı oluşturdu. Ancak maalesef korona virüs henüz bitmedi ve çok hızlı yayılıyor. Ve büyük boyutları ulaştı. O yüzden evimizden çıkmak konusunda lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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