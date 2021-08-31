Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurduna kayıtlar başladı. Menteş Mahallesinde bulunan yurt binası öğrencilerin her tülü konfordan yararlanabileceği şekilde düzenlendi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl hizmete açılamayan Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu yeni eğitim-öğretim yılında şehir dışından gelen üniversite öğrencilerini konuk etmeye başladı. Menteş Mahallesinde 4 yıldızlı otel konforunda inşa edilen yurt binası şehir dışından gelecek üniversite öğrencilerini ağırlayacak. 102 oda kapasitesine sahip olan yurt, toplamda 318 öğrenciyi barındıracak şekilde hizmet veriyor. 72 adet 4 kişilik ve 30 adet tek kişilik odaların yer aldığı yurtta sınırsız internet ve 7/24 güvenlik hizmeti de bulunuyor.

Aynı zamanda her odasında banyo bulunan yurtta öğrenciler 24 saat sıcak su imkanından faydalanabilecek. Odalarda kişisel kullanım dolapları ve duman dedektörü ile bağımsız iklimlendirme sistemi de yer alıyor.

Öğrencilerin kullanımına açık revir, yemekhane, kafeterya ve çamaşırhanenin de yer aldığı yurdun içerisinde çamaşır kurutma makineleri ve ütü imkanı da bulunuyor. Yurt binasında ayrıca öğrencilerin ders çalışması için 10 adet çalışma salonu ile mimarlık ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin çizim yapabileceği masalarının yer aldığı çalışma salonu ve bir kütüphane de yer alıyor.

Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesine giden toplu taşıma araçlarının yurdun önünden geçmesi de öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor.

Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurduna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 0324 503 70 10 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabilecekleri bildirildi.