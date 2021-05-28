Yenişehir Belediyesi, Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisine ev sahipliği yapacak

Yenişehir Belediyesi, Türkiye’nin saygın sanatçı ve yazarlarını buluşturan Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisine ev sahipliği yapacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ressamları arasında gösterilen Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide 42 tablo ve 4 heykel sergilenecek.

Mersin’e iki yeni sanat galerisi kazandıran merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, adını sanat galerilerinden birine verdiği ressam Ahmet Yeşil’in ’Yer Zaman ve Mekan’ sergisi ile 65 sanatçının katıldığı ‘Frekans A’ ve 22 sanatçının katıldığı ‘Kırılgan İmge’ sergilerini binlerce sanatseverle buluşturmuştu. Yenişehir Belediyesi, haziran ayında da önemli bir sergiyi Mersinli sanatseverlerle buluşturacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında, Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye’den bir grup sanatçı ve yazar, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı Amboise’e gitmiş, büyük ressamın yaşadığı yerleri gezmiş, eserlerini incelemiş ve Türkiye’ye döndüklerinde yapılan bu yolculuğun etkilerinden arta kalan duygulanımlarından yola çıkarak çalışmalar yapmışlardı. Bu kapsamda üretilen 42 tablo ve 4 heykel olmak üzere toplamda 46 eser, Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergilenecek.

Sergi 11 Haziran’da kapılarını açıyor

Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Mercan Dede, Onay Akbaş, Cem Sağabil, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Barış Sarıbaş, Burçin Erdi, Tülin Onat, Bahar Oganer gibi sanatçıların esrelerinin yer alacağı sergi kapsamında gazeteciler, tarihçiler ve yazarların bulunduğu söyleşi ve paneller de pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek.

11 Haziran’da kapılarını sanatseverlere açacak olan ve 30 Eylül’e kadar gezilebilecek sergi, sanatçı Onay Akbaş’ın fikrinden yola çıkılarak olgunlaştırıldı. Projenin yapımcılığını Emre Sefer, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, yönetmenliğini Durmuş Akbulut, direktörlüğünü de Sonat Alkan üstleniyor.