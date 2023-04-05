Yenişehir Belediyesi depremzede çocukları spor kurslarıyla destekliyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, deprem bölgesinden kente gelen çocuklara tenis, basketbol, futbol ve voleybol kurslarıyla destek veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, geçici barınma merkezleriyle depremzedelere konaklama destek verirken, deprem bölgesinden gelen çocukları da unutmuyor. Çocuklara yönelik eğitim, kültür ve sanat aktiviteleri düzenleyen Yenişehir Belediyesi, spor kurslarını da depremzede çocuklara açtı.

Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde kurslara katılan çocuklarla bir araya gelip onlarla tenis oynayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yaraları birlikte saracağız, düştüğümüz yerden birlikte kalkacağız. Bu felaket her yerde olabilirdi ve herkes bu olumsuzlukla karşılaşabilirdi. Biz burada gönül gönüle, omuz omuza yaraları birlikte sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan yoğunlukla olmak üzere bine yakın depremzede yurttaşımızı misafirimiz ediyoruz. Geçici barınma merkezlerimizde kalan çocuklarımız da yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilsinler diye her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Hem eğitim hem de spor alanında çocuklarımıza destek veriyoruz"dedi.

Özgecan Aslan Spor Tesislerinde voleybol, basketbol ve futbol branşlarında depremzede çocuklara da eğitim verdiklerini dile getiren Özyiğit," Bunun yanı sıra çocuklarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle de buluşturuyoruz. Tüm imkanlarımızla misafirlerimizin yanındayız, ekmeğimizi bölüşeceğiz. Yenişehir halkı yardımseverdir. Dayanışmaya katkı sundukları için tüm hemşerilerime ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.