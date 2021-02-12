Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için satranç eğitimi başladı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle 5-6 yaş grubu çocuklar satranç öğreniyor. Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için temel düzey satranç eğitimi korona virüs tedbirleriyle başladı. İlk hamlelerini yapan çocuklara Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 hafta sürecek satranç eğitimleriyle 5 ve 6 yaşındaki çocuklar hem eğlenecek hem de düşünce becerilerini geliştirecek. Çocuklar bir zihin sporu olarak nitelendirilen satrancı öğrenirken, aileleri de Yenişehir Belediyesi Akademide bulunan kütüphanede kitap okuyarak vakit geçirebiliyor. Ücretsiz bir şekilde verilen satranç eğitiminin sonunda çocuklara Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi onaylı sertifika da verilecek.

“Bu çalışmalarımızla hem çocuklar hem de aileler mutlu oluyor”

Satranç eğitim sınıfını ziyaret eden ve eğitim alan minik çocuklarla satranç oynayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi Akademide satranç kurslarımız başladı. Gruplar halinde 5 yaş itibariyle kurslarımızı veriyoruz. Burada onları izledik ve çok da enerji aldık eğitim süreçlerinden. Velilerimiz mutlu, Yenişehir Akademiyi daha önce bilmediklerini ama proje ile görüp tanıdıklarını söylediler. Akademi; kütüphaneleri, çocuklarımızın rahatlıkla ders çalışabileceği çalışma odaları, kurslarımızın ve 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi ile halkımızın hizmetinde. Burası tabi ki çocuklarımızla güzel, onlar oldukça burası cıvıl cıvıl olur. Bu çalışmalarımızla hem çocuklar hem de aileler mutlu oluyor” dedi.