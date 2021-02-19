Yenişehir Belediyesi 150 ton soğan dağıttı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, hayırsever bir iş insanı tarafından belediyeye bağışlanan 150 ton soğanın mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 sürecinin oluşturduğu ekonomik olumsuzluklara karşı özellikle dar gelirli ailelere destek vermeye devam ediliyor. Yenişehir Belediyesinin oluşturduğu dayanışma ağına hayırsever vatandaşlar da katkıda bulunuyor.

Son olarak bir iş insanı Yenişehir Belediyesine 150 ton soğan bağışında bulundu. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından depodan alınan soğanlar ayıklanarak paketlendi. 10 ve 15’er kilogramlık olarak paketlenen soğanlar ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere tüm mahallelerde dağıtıldı.

“Bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz.”

Bu zor günlerde vatandaşa ufak da olsa bir destekte bulunduklarını ifade eden Yenişehir Başkan Abdullah Özyiğit, “Halkımızla dayanışma içerisinde olmak adına büyük bir çaba içiresindeyiz. Hayırsever bir iş insanı belediyemize 200 tona yakın bir soğan bağışladı. Bu soğanları halkımızla buluşturmak adına ekiplerimiz şuanda soğanları burada paketliyor ve mahallelerde dağıtıyor. Niğde’den patates siparişi verdik, önümüzdeki günlerde patatesler de gelecek. Bir çuval soğan ve bir çuval patates dağıtmış olacağız. Bu zor günlerde ufak da olsa bir destekte bulunmuş olacağız. Yenişehir Belediyesi olarak pandemi döneminde vatandaşlarımıza 20-25 bin civarında gıda ve kahvaltı paketi ulaştırdık. Bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Kentimizde yaşayan hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta olmasına gönlümüz razı gelemiz. Hayırseverlerimizin de desteğini alacağız, var olandan olmayana aktarmada da aracılık edeceğiz" dedi.