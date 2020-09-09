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Yenice’ye ücretsiz LGS hazırlık kursu açılacak

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARSUS’A BAĞLI YENİCE MAHALLESİ’NDE LİSELERE GEÇİŞ SINAVI’NA HAZIRLIK KURSU AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞI BİLDİRİLDİ.

MERSİN 09.09.2020, 12:20
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Yenice’ye ücretsiz LGS hazırlık kursu açılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlık kursu açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Özellikle dezavantajlı bölgelerde fırsat eşitliği oluşturmak için kurslar açılacak” yönündeki sözü doğrultusunda, Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde LGS hazırlık kursları açılması için çalışmalara başlandı. Yenice LGS hazırlık merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. Üniversiteye hazırlık kursuları gibi liselere hazırlık kursları da ücretsiz olacak.

İlk etapta uzaktan eğitim programı

Yenice Mahallesi ve çevresinde bulunan diğer mahallelerde yaşayan dezavantajlı öğrencilerin faydalanabileceği LGS hazırlık kursunda ilk etapta pandemi nedeniyle uzaktan eğitim programı uygulanacak. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte örgün eğitim programıyla öğrenciler sınava hazırlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yer alan ’duyurular’ bölümünden ön başvuruların alınmaya başladığı Yenice LGS kurs merkezi başvuruları, 21 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesinin tecrübeli öğretmenleri eşliğinde kurs merkezinde eğitim görecek öğrencilere ayrıca kaynak kitaplar ve testlerde verilecek.

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