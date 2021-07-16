Yenice’de yol çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesine bağlı en büyük mahalle konumundaki Yenice’de yoğun olarak kullanılan Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Caddesi ve Sıtkı Baba Caddesinde başlatılan kaldırım, refüj bordür ve asfalt yenileme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenice’den doğu-batı aksında geçen ve yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde, kaldırım yenileme, refüj bordür taş yenileme, yağmursuyu tahliye sisteminin revize edilmesi ve yıpranmış asfalt zeminin sökülmesinin ardından, sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerine tüm hızıyla başlandı.

Aynı şekilde kaldırım yenileme faaliyetleri uygulanan Uğur Mumcu Caddesi ve Sıtkı Baba Caddelerinde de önümüzdeki günlerde sıcak asfaltla kaplama yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy da Yenice’de hızla süren asfalt döküm çalışmalarını inceledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, bugüne kadar Tarsus’ta Duatepe ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesinde, Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Tataristan Caddesi’nde, Anıt Mahallesi’nde yer alan Zafer Caddesi’nde ve Altaylılar Mahallesi’ndeki 02110 sokak üzerinde, Eski Ömerli Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesinde standartlara uygun şekilde kaldırım yenileme ve ardından sıcak asfaltla kaplama işlemini yerine getirdi. Ayrıca Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki Cemal Gürsel Caddesinde zemin düzenlemenin ardından asfaltlama yapan ekipler, bağlı mahallelerde de cadde yenileme faaliyetleri yürütüyor.