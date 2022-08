Yeni doğan bebeklerin ’ilk nefes çantası’ Toroslar Belediyesinden

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz, yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek, dünyaya yeni gözlerini açan minik bebekler için Toroslar Belediyesinin “ilk nefes çantasını” hediye etti. Dünyaya gelen bebeklerinin hayırlı olmasını dileyerek aileleri tebrik eden Yılmaz, ziyaretlerde bebeklerin ve annelerin sağlık durumları hakkında bilgiler de aldı.

Ziyaretlerden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden aileler ise kendilerinin her zaman yanlarında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve eşi Meltem Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışma çerçevesinde bebeğini kucağına alan ailelere hediye edilen ilk nefes çantalarında, bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar bulunuyor.

“Hoş geldin bebek” ziyaretleriyle ilçede yeni doğan bebekler tespit edilerek ailelere ulaşılırken, çantaların içinde bebeklerin büyüdüklerinde onlar için ileride anı olacak Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın kaleminden yazılan bir kutlama mektubu da yer alıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Toroslar bırakmak için yoğun bir gayret içinde çalıştıklarını söyleyerek, "İlçemizde hayata gözlerini açmış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanındayız. Biz, büyük bir aileyiz. Bu büyük aileye yeni katılan her birey bizim evladımız ve onlar için hazırladığımız ’ilk nefes çantalarımızı’ ailelerimize ulaştırıyoruz. Ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Minik yavrularımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.