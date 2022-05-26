Yazar Müminoğlu, Çamlıyayla’da 100Bin Gülücük etkinliğinde çocuklarla buluştu

Çocuklar için eğitici ve öğretici öykü kitapları yazan Yazar Defne Ongun Müminoğlu, ‘100Bin Gülücük’ projesi çerçevesinde çocuklarla buluştu.

Yazar Müminoğlu, Sayapark’ın 100 bin çocuğa ulaşma hedefiyle başlattığı ‘100Bin Gülücük’ projesi çerçevesinde, Çamlıyayla ilçesinde Sebil Zeytin Dalı İlkokulu ve Sebil Şehit Mustafa Oğuz Ortaokulunda çocuklarla kitap söyleşisi ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Çocuklar ile öykü kitapları üzerinden sohbet eden Müminoğlu, çocukların kitapları ile ilgili merak ettiği soruları cevapladı.

Etkinlikte gerçekleştirilen spor, dans ve yüz boyama aktiviteleri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği 100Bin Gülücük etkinlikleri ve kitap ile oyuncak toplama noktaları 19 Haziran tarihine kadar Sayapark’ta devam edecek.