Yaylacıların yol sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde asfalt çalışması başlatan ekipler, Çamlıyayla ilçesinde de asfaltlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarında yaylacıların akın ettiği Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkinde sathi asfaltlama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz kış aylarında oluşan heyelan nedeniyle kapanan Çamlıyayla Ergene yolunda zemin düzenleme çalışmalarını yerine getiren ekipler, söz konusu yolda 200 metre sıcak, 300 metre de sathi kaplama yaparak yeniden trafiğe açtı.

Çamlıyayla’da asfaltlama sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun mesai harcayan ekipler, Cumayakası Mahallesi’nin 2 bin metre uzunluğundaki Talıç yolunda, yaylacıları tozdan kurtarmak için serme, sıkıştırma ve ardından çift kat sathi kaplama faaliyeti yürüttü. Yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğunda, farklı sokakları kapsayacak şekilde yapılan çalışmalarda Büyükşehir ekipleri, günlerce yol ıslah, zemin düzenleme ve ardından çift kat sathi kaplama faaliyetini yerine getirdi.

Belçınar Mahalle Muhtarı Bayram Ali Taş, mahallelerinin yaz aylarında nüfusunun 20 bine kadar çıktığını ve Ulumeres mevkinin de ilgi gören bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Taş, "Ulumeres’teki yol sorunu, oluşturduğu çamur veya tozdan dolayı yıllardır kanayan yaramızdı. Bu bölgemizin sorununu ilettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve koordinasyon sorumlusu Ali Boltaç, yerinde inceleme yaptılar ve bizlere söz verdiler. Ulumeres’te yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturdular. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.