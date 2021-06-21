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"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu taşıma şoförlerine anlatıldı

İçişleri Bakanlığının başlattığı ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması, Mersin’de otobüs, minibüs, servis ve taksi şoförlerine anlatıldı.

MERSİN 21.06.2021, 16:30
"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" kampanyası toplu taşıma şoförlerine anlatıldı

İçişleri Bakanlığının başlattığı ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması, Mersin’de otobüs, minibüs, servis ve taksi şoförlerine anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından 30 Mart 2021’de ’kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamanda yaya geçitlerinde bir çizgi kırmızı renge boyanırken, sürücülerde farkındalık oluşturulması hedeflenmişti. Kampanya kapsamında bugün, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, Kongre ve Sergi Sarayında otobüs, minibüs, servis ve taksi şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Eğitimlerde şoförlere yaya geçitlerine yaklaştıklarında neler yapmaları gerektiği anlatılırken, özellikle ışıksız yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğu vurgulandı.

Eğitimlerin 3 gün daha süreceği bildirildi.
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