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Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 43’ü Akdeniz’den

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye’nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğini belirtip, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başkan Nejdat Sin, “Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz, 107 milyon dolar değer ile şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43’üne imza attı” dedi.

MERSİN 11.03.2021, 09:48
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Yaş meyve sebze ihracatının yüzde 43’ü Akdeniz’den

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye’nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğini belirtip, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başkan Nejdat Sin, “Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz, 107 milyon dolar değer ile şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43’üne imza attı” dedi.

“Sektör ihracatımızın yüzde 74’ü 6 üründen oluştu”

2020 yılını yüzde 21 artış ve 2,73 milyar dolarlık ihracat performansıyla geride bırakan Türk yaş meyve sebze sektörünün 2021 yılında da başarı hikayelerine yenilerini eklemeye devam ettiğini kaydeden Başkan Sin, “Şubat ayında 402 bin 390 ton ürüne ihracat pazarlarında değer kazandırdık. Bu ayda domates, mandarin, limon, nar, biber ve elma sektör ihracatımızın yüzde 74’ünü oluşturdu. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 23 artış ve 41,6 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 14 artış ve 39,4 milyon dolar değer ile mandarin ikinci, yüzde 7 artış ve 31,5 milyon dolar değer ile limon üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.

En fazla ihracat Rusya, Irak ve Romanya’ya

Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının Covid-19 salgınının etkili olduğu süreci fırsata çevirdiğini vurgulayan Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi:

“İhracatçılarımız, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa pazarından gelen yoğun talepleri karşılayıp, mutasyonlu virüs vakalarının artış gösterdiği şubat ayında da pandeminin ortaya çıkardığı zorluklara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatını artırma başarısı gösterdi. Şubat ayında en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 79,3 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 63 artış yakaladığımız Irak, 24,9 milyon dolar değerle ikinci sırada, yüzde 10 artış sağladığımız Romanya, 20,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Suriye, Libya, Avusturya ve Hindistan pazarlarında da yüzde 357’ye varan oranlarda artışlar sağladık.”

‘Narenciye sezonunda yüzde 12’lik artış yakaladık’

Başkan Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze ihracatının en önemli ürün grubunu oluşturan narenciyede ise bu sezon yüzde 12’lik artış sağlayıp, 812,7 milyon dolar değere ulaştıklarını söyledi. 3 Eylül 2020’de başlayan narenciye sezonunda 2021 Şubat ayı sonuna kadar 1 milyon 552 bin ton ürünü dünya pazarlarında değerlendirdiklerini belirten Başkan Sin, “En fazla ihraç ettiğimiz narenciye çeşidi 423 milyon dolar ile mandarin oldu. Bunu 241,1 milyon dolar değer ile limon, 85,9 milyon dolar değer ile portakal, 62,5 milyon dolar değer ile greyfurt takip etti” dedi.

Narenciye ihracatında Türkiye’nin ana pazarlarını Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu ifade eden Başkan Sin, “Yaklaşık 6 aydır devam eden narenciye sezonunda en fazla ihracatı 380,2 milyon dolar değer ile Rusya’ya gerçekleştirdik. 102,4 milyon dolar değer ile Irak ikinci, 83,4 milyon dolar değer ile Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Narenciye ihracatında Suriye, Kanada, Irak, Birleşik Arap Emirlikler pazarlarında dikkat çekici artışlar elde ettik” şeklinde değerlendirdi.

2021 yılında ihracat performansımız 528,3 milyon dolara ulaştı

Türk yaş meyve sebze sektörünün 2021’in ilk iki ayındaki performansına da değinen Başkan Sin, Ocak-Şubat aylarında toplam 877 bin 103 ton ürünü ihraç ettiklerini, yüzde 15,2 artış sağlayarak 528,3 milyon dolar dış satım hacmine ulaştıklarını ifade etti. Başkan Sin, söz konusu dönemde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 231,4 milyon dolarlık ihracat hacmi elde ettiğini belirtti. Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Sin, “Hedefimiz, uluslararası standartlara ve tüketici tercihine uygun, insan ve çevre sağlığına yakışır ürün üretmektir. Bu konuda, özellikle üreticilerimizden gerekli özeni bekliyoruz” dedi.

Sert çekirdekli sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını ifade eden Başkan Sin, MRL değerlerine uygun ve ruhsatlı ilaç kullanımı konusunda tüm üreticilerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Başkan Sin, “Üretici, sektörümüzün en önemli parçalarından biridir. Bu üretici-ihracatçı birlikteliğinin ülke ekonomisine olumlu ve yüksek katkısının artarak devam etmesi için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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