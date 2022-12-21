Yaş almış vatandaşlar, Gazi Çiftliği’ni gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi yaş almış vatandaşları Gazi Çiftliğine geziye götürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeniden yapılandırdığı ve işlevsel hale getirdiği Silifke Gazi Çiftliği’ne gezilerini sürdürüyor. Hem bünyesinde bulunan emekli evi üyelerine, hem evde sağlık biriminden hizmet alan vatandaşlara, zaman zaman da huzurevi üyelerine yönelik geziler düzenleyen belediye, yaş almış vatandaşlarımızın sosyalleşmesini ve kaliteli vakit geçirmesini sağladığı ifade edildi. Bu çerçevede, Silifke’de bulunan Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Biriminden yararlanan vatandaşlar ile Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri, Gazi Çiftliğine geziye götürüldü.

Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Biriminde Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, "Hep birlikte şarkılar söyledik, eğlendik, yemek yedik. Buranın havasını hep birlikte teneffüs ettik. Katılımcılarımız çok memnun kaldılar. Bizler de çok memnun kaldık" dedi.

"İlk kez geliyorlar, çok heyecanlılar"

Huzurevi Müdürü Canan Kubat, yaş almış vatandaşların gezi için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız ilk kez geliyor, çok heyecanlılar. Sabah erkenden hazırlandılar. Çok da memnunlar. Gazi Çiftliği’ne ben de ilk kez geldim. İçerisi muhteşem. Atatürk’ün Türkiye’mizde değmediği hiçbir nokta yok. Her yerde O’nun dokunmuşluğunu ve parmak izlerini görüyoruz. O bizim için ayrıca bir kıvanç ve onur" ifadelerini kullandı.

Huzurevi üyesi Gülseren Dinç ise "Gazi Çiftliği’ne geldik. Atatürk ilk defa Silifke’de bu kooperatifi kurdu. Onu biliyorum. Büyükşehir belediyesinin alzheimer merkezi’ne gidiyorduk. O kadar güzel işler çıkardık ki sergiler yaptık, resimler yaptık. Çok güzel işler yaptık. Şimdi de buradayız. Belediye Başkanını çok seviyorum. Hanımını da öyle. Onlar benim canlarım" diye konuştu.

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Peruze Berki, gezinin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Bizleri, Atatürk’ün bize miras bıraktığı bu Gazi Çiftliği’ne geziye getirdiler ve çok memnun olduk. Atatürkümüzün bıraktığı mirası gezdik ve çok gururlandık, çok mutlu olduk. Bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak da bizim görevimiz. İlgilerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Emekli İl Kültür Müdürü Mehmet Güneş de "Silifke Gazi Çiftliği’ne geldik. İlk kez gördüm. Güzel bir yerde kurulmuş. Bu çiftliğe verilen emekten ve gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim"diyerek düşüncelerini aktardı.