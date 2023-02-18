Yarışmadan kazandıklarını depremzedelere bağışladılar

Mersin’de düzenlenen ’Hayalimdeki ülkeyi yaz-çiz’ konulu ödüllü yarışmanın kazananları, ödüllerini depremzedelere bağışladı.

Yüksek inşaat mühendisi Mehmet Şahit Ezer tarafından organize edilen, ’Hayalimdeki ülkeyi yaz-çiz’ konulu yarışmanın ödül töreni 17 Şubat olarak belirlenmiş ve çok sayıda katılımla Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılması planlanmıştı. Ancak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından törenden vazgeçildi.

6 tam altın ve 10 bin TL jüri özel ödülünün bulunduğu yarışmada dereceye girenler, ödüllerini depremzedelere bağışlamak istedi. Yarışmanın tertipleyicisi Ezer’de, ödül sahiplerinin bu örnek davranışı üzerine ödülü 100 bin liraya tamamlayarak, ödül sahiplerinin seçtiği 10 depremzede aileye 10’ar bin TL olarak bağışta bulundu.

Yarışmada birinci olan psikoloji bilim uzmanı Yasemin Öbek Cilasın, yarışmada birinci olduğunu ancak şu anda çok mutlu olabileceği ya da duygularını çok ifade edeceği süreçte olmadığını belirterek, "Bana verilen bu ödülün depremzede ailelere bağışlanmasını istedim. Herkesin yüreğine sağlık" dedi.

Yarışmanın ikincisi Faruk Ergün ise "Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu durumda ödül almanın doğru olmayacağını düşündük ve ödülümüzü depremzede ailelere bağışlamak istedik" diye konuştu.