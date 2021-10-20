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Yanan sahalarda fidan dikim hazırlıkları

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliğinde yıl içinde çıkan yangınlar sonucu tahrip olan ormanlık alanlarda, üretim ve arazi hazırlığı işleri devam ediyor.

MERSİN 20.10.2021, 12:48
Yanan sahalarda fidan dikim hazırlıkları

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliğinde yıl içinde çıkan yangınlar sonucu tahrip olan ormanlık alanlarda, üretim ve arazi hazırlığı işleri devam ediyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğinin yapılacağı Yeşilovacık’ta incelemelerde bulunan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman’a, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Etüt Proje Başmühendisi Sedat Yıldırım, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan ve şefler eşlik etti.

Söz konusu alanlara, yangının hızını yavaşlatmaya ve durdurmaya yönelik olarak servi, keçiboynuzu, zakkum ve badem gibi ağaç türlerinden bir kuşak oluşturulması planlanıyor.

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