banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı

Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

MERSİN 27.08.2021, 19:18
Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 33 NG 258 plakalı otomobil, TEM otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yolu üzerinde seyir halinde iken yanmaya başladı. Sürücünün yol kenarına park ettiği araçtaki yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Neden çıktığı bilinmeyen yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
31°
açık