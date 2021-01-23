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Yamanyılmaz: “Tarla Balıkçılığı projemiz cumhurbaşkanımızın himayesinde hızla ilerliyor”

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret edip, Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgilendirdi. Ali Can Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde kurulacak ve tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle dünyada bir ilk olacak projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hızla ilerlediğini belirtip, “Yaklaşık yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projemizin Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor olması en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemizi hükümetimizin destekleriyle ülkemize kazandırmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

MERSİN 23.01.2021, 12:13
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Yamanyılmaz: “Tarla Balıkçılığı projemiz cumhurbaşkanımızın himayesinde hızla ilerliyor”

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret edip, Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgilendirdi. Ali Can Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde kurulacak ve tarla balıkçılığında kümelenme modeliyle dünyada bir ilk olacak projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hızla ilerlediğini belirtip, “Yaklaşık yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projemizin Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor olması en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemizi hükümetimizin destekleriyle ülkemize kazandırmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“Bölgemize büyük ekonomik canlılık getirecek, ihracat hacminde artış sağlayacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Ankara’da parti genel merkezinde görüşen ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, görüşmede Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde gelinen son aşama hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve istişarelerde bulunduklarını söyledi. Türkiye su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdığını kaydeden Yamanyılmaz, Sarıeroğlu ile yaptıkları görüşmede ASHİB’in planladığı tarla balıkçılığı projesinin bölgeye büyük bir ekonomik canlılık getireceğini, sektörün üretim kapasitesi ve ihracat hacminde büyük bir artış sağlayacağını anlattı.

“3 bin kişilik istihdamın 2 bini kadınlardan oluşacak”

Yamanyılmaz, “Karataş’ın Adalı Mahallesinde denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planladığımız ihtisas OSB’miz 215 parselden oluşuyor. 300 milyon lirası altyapı yatırımları olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık toplam yatırımla kuracağımız ihtisas OSB’mizde 3 binin üzerinde istihdam sağlayacağız. Bu istihdamın 2 bini kadın çalışanlarımızdan oluşsun istiyoruz. 60 bin ton üretim kapasitesine sahip ihtisas OSB’mizde yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bölgemiz ve ülke ekonomisine sağlayacağı kazanımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız projemizi bizzat takip ediyor olması bizlere büyük gurur veriyor. Milletvekilimiz Sarıeroğlu’na da bu çerçevede projemizde geldiğimiz son durum hakkında detaylı bilgiler verdik, istişarelerde bulunduk. Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban’ın da ilgi ve destekleri ile projemizi bir an önce hayata geçirebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

‘Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi yıl sonuna kadar hayata geçireceğiz’

Sarıeroğlu’nun da Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce faaliyete geçmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları olduğunu ifade ettiğini belirten Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Sayın Milletvekilimiz, tarla balıkçılığı projemizin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çok yönlü kazanımlar getirecek olmasından dolayı ülkemiz için büyük önem taşıdığını dile getirdi ve yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Biz de Cumhurbaşkanımızın himayesinde, hükümetimizin ilgi ve desteği ile bu önemli projeyi ivedilikle tamamlayıp, faaliyete geçirmek için tüm imkânlarımızı seferber edeceğimizi, yıl sonuna yetiştireceğimizi vurguladık. Adana’daki yatırımcılarımız, bölge ihracatçılarımız adına Milletvekilimize şükranlarımızı sunduk. İnanıyoruz ki, Türk su ürünleri sektörümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle ihracatta yeni rekorlara imza atacak, ülkemizin kalkınmasına, üreticilerimizin ve halkımızın refahının artmasına daha büyük destekler vermeye devam edecektir.”
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