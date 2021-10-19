Yakaköy Mezbahası yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Mezbahaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde Mersinlilere hizmet sunan Yakaköy Mezbahası, yapılan yenileme çalışması sonrasında modern bir yapıya kavuştu.

Yenileme sisteminin yapıldığı mezbahada kesim işleminin yapıldığı tüm zemin epoksi ile kaplanırken, tüm duvarlar boyandı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların muhafaza edildiği padokların da yenilendiği mezbaha, bölgede örnek gösterilecek bir yapı haline geldi. Mezbahanın yenilenmesinin ardından tüm ilçelerde etiketleme sistemi başlatıldı. Büyükşehre ait tüm mezbahalarda, kesim işlemlerinin ardından etlere, üzerinde sahibinin adı, son kesim tarihi, son tüketim tarihi, etin protein ve yağ değeri gibi bilgilerin yer aldığı etiketler yapıştırılacak.

Tüm ilçelerdeki mezbahane personeline eğitim verildi

Yakaköy Mezbahasında yenileme çalışmalarının sürdüğü dönemde Büyükşehir Belediyesine ait mezbahaların bulunduğu 7 ilçedeki personele ISO 22000 Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında eğitimler verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele sertifikaları teslim edildi. Kurban Bayramı’nın hemen ardından yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yakaköy Mezbahası görevlisi veteriner hekim Şaban Kalkan, yenilemede en önemli çalışmanın zemin kaplaması olduğunu vurguladı. Kesimhane zemininin tamamının epoksi ile kaplandığını dile getiren Kalkan, “Duvarlar boyandı. Padoklar yenilendi, temizlendi. Kırık, çıkık, döküntülerimizin hepsini tamir ettirdik. Şu anda tam istenilen seviyeye denk getirdik” dedi. Çalışmaların modern şekilde yapıldığını da belirten Kalkan, “Şu an bu bölgede örnek gösterilebilecek kesimhane haline geldik” ifadelerin kullandı.

Tadilat süresince kent genelindeki mezbahalarda görev yapan tüm personele ISO 22000 Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında eğitim verdikleri bilgisini paylaşan Kalkan, “Yüz yüze eğitim yaptık ve sertifikalarını almalarını sağladık. Tabi bu arada da HACCP ile ilgili istenen tüm belgeler, gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamlandı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesine ait tüm mezbahalarda yeni uygulamaya konulan etiket sistemi hakkında da bilgi veren Kalkan, “Yaptığımız en önemli çalışmalardan biri etiketleme sistemidir. Etiketleme sistemi şu anda üreticiden tüketiciye kadar, hayvanın bize geldikten sonra çıkışı; hayvan sahibi, gıdası, protein oranı, yağ oranı hepsi ölçülerek etiketleniyor ve tüketiciye sunulmak üzere yollanıyor. İnsanlar böylelikle yediği etin menşeini bilecekler, süresini bilecekler, hangi gün kesildiği, kimin malı olduğu, hangi yemle beslendiğine dair tüm bilgileri içeriyor. Mersin Büyükşehir de kesilen tüm etleri vatandaşlarımız güvenle yiyebilirler" şeklinde konuştu.