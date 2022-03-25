Yağmur altında kalan anne köpek ve yavruları koruma altına alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yeni doğan yavrularıyla birlikte 2 gün boyunca yağmur altında kalan anne köpek ve yavruları, Mersin Büyükşehir Belediyesince koruma altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nden Kaşlı Geçici Bakımevi’ne gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, anne ve 4 yavrusunun olduğu yere ulaştı. Yağmur ve soğuktan birbirine sığınan anne ve yavruları, ekipler tarafından bakımevine getirildi. İlk kontrolleri ve gerekli besin takviyeleri yapıldıktan sonra anne ve yavruları, ısıtıcının olduğu sıcak bir odaya alındı. Zorlu hava şartlarına rağmen yavrularını yağmurdan ve soğuktan korumayı başaran anneye ‘mucize’ adı verildi. Ancak yavruların en zayıfı ve minik olanı, sağ ayağındaki ezik ve geniş enfeksiyon nedeniyle hayata tutunamadı. Zor hava şartları altında bebeklerini korumayı başaran anne köpek ile 3 yavrusunun sağlık durumu gayet iyi.

“2 aya kadar bebekler annesiyle kalacak ve sonra sahiplendirmek üzere ayıracağız”

Anne ve yeni doğan yavru bölümünden sorumlu Veteriner Sağlık Teknikeri Mürşide Gökdurna, “Havaların da çok kötü olduğu bir dönemde hem çok üşümüşlerdi hem çok ıslanmışlardı ve bebeklerimiz çok küçüktü. Belli ki çok zor koşullarda ve ortamda kalmışlar. Aldık, şu an gayet iyiler. Herhangi bir sıkıntımız, sağlık problemimiz yok. Annemiz iyi, bebeklerimiz iyi. Elimizden geldiğince iyi bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer annelerde olduğu gibi bu köpeğimize de iyi bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hem sağlıkları hem keyifleri gayet yerinde. Herhangi bir problemimiz yok. Yaklaşık 2 ayına gelene kadar da bebekler annesiyle kalacak ve ondan sonra sahiplendirmek üzere ayıracağız” dedi.