Yağma suçundan aranan kişi yakalandı

Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda ’yağma’ suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde yağma suçundan aranan bir şahsın olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yağma suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.