WFP’den Tarsus Belediyesine depremzedeler için 160 ton gıda desteği

Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından depremzedeler için Tarsus Belediyesine 160 ton gıda desteği sağlandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesi 11 ili vuran deprem felaketinin ardından ilçeye gelen deprem mağduru vatandaşlar için tüm koşulları uygun hale getirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi ile Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Gıda Tarımı Örgütünün ortaklaşa kurduğu özerk alt kuruluş olan, merkezi İtalya’da bulunan Türkiye Ülke Ofisi aracılığıyla faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, ilçeye gelen deprem mağduru vatandaşlar için anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde acil durumlarda gıda yardımı sağlayan Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Tarsus Belediyesine 160 ton gıda desteği sağlanacak. Sağlanan gıda desteği ile deprem mağduru vatandaşlara Tarsus Belediyesi tarafından sürdürülen sıcak yemek desteği artarak devam edecek.

10 tonu Tarsus Belediyesine ulaştı

Deprem bölgelerinden Tarsus’a gelen deprem mağduru vatandaşlar için Tarsus Belediyesine gönderilen 160 ton gıdanın 10 tonu depremzede vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunulması için belediyeye ulaştırıldı. Sağlanan destekler arasında kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, burma makarna, erişte, un, tarhana, hazır terbiyeli tavuk çorba, domates salçası, toz şeker, yeşil mercimek, zeytinyağı, ince makarna, nohut, kuru fasulye, kuru nane, tuz, karabiber, kekik, pul biber, kuru soğan, patates ve havuç bulunuyor.