VEX Robotik Turnuvasının son etkinliği Mersin’de yapıldı

Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan VEX Robotics Turnuvası’nın son etkinliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarsus Gençlik Kampı’nda yapıldı.

Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen ve 2 gün süren turnuva boyunca robot deneme sürüşleri, atölye çalışmaları, sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden teknoloji ve bilime meraklı öğrenciler ile mentörlerinin katıldığı ve Tarsus Gençlik Kampı’nın doğa ile iç içe ortamında yapılan turnuvanın ilk gününde Gençlik Kampı içerisindeki survivor parkurunda zaman geçiren çocuklar, Tarsus’un tarihi noktalarını da gezdi. Yine kamp içerisinde voleybol ve futbol turnuvası düzenleyen çocuklar, Tarsus Doğa Parkı’nı da gezme fırsatı buldular. Turnuva’nın 2. günü ise yarışmalara sahne oldu ve kazanan takımlara ödülleri verildi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, benzer turnuvaları tekrarlayacaklarını ifade ederek, "Turnuva o kadar güzel oldu ki, artık sık sık tekrarlamaya karar verdik. Yılda minimum 1 defa, mümkünse daha fazla tekrarlamaya karar verdik. Katılan konuklar bütün yaptıkları robot kampları içerisinde; ‘ilk defa açık havada, festival havasında bir kampa geldik’ dediler. Onlar için de bizim açımızdan da çok etkileyiciydi. Çocuklar festival havasında zaman geçirdiler. Hem kamp yaptılar, hem de robot turnuvasına katıldılar. Bunlar Fen Bilgileri öğrencileri. Sürekli kapalı ortamlarda durmadan ders çalışan, sosyalleşmeye fazla fırsat bulamayan çocuklar. Öğretmenleri de hep bunları ifade etti. ‘Ortam onların sosyal ilişkileri açısından, hafta sonu tatilleri açısından da çok güzel oldu’ dediler. Biz de mutluyuz, Onlar da mutlu. Mutlaka tekrarlayacağız" dedi.

WEX Robotics Türkiye’de organizasyon sorumlusu olan Eyüp Eriman, Türkiye’nin pek çok ilinde yarışma düzenlediklerini belirtirken, bu yıl ilk defa Mersin’de açık alanda turnuva yaptıklarını söyledi. Eriman, “Türkiye’de farklı illerde WEX’in turnuvaları düzenleniyor. Ama genelde kapalı spor salonlarında ya da belli kapalı alanlarda yapılıyordu. Bu sene ilk defa Tarsus Gençlik Kampı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açık alanda hem turnuva hem robot kampı düzenledik. Öğrencilerin tepkisi, gelen okulların tepkisi çok olumlu yönde. Buradan çıkacak sonuçla takımlarımız ödüller alacak, ama bu aynı zamanda bir sonraki sezona hazırlık olacak. Bir sonraki sezonda Türkiye şampiyonası için altyapı çalışması olacak bu ve takımlarımız önümüzdeki sezonda inşallah ülkemizi Amerika’da düzenlenecek olan Vex Robotics World Championship’te temsil edecekler” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nden katılan 15 yaşındaki Kaan Parça, daha önce de VEX’in yarışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Farklı illerden gelen yaşıtlarımızla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Buraya ortak bir amaç için geldik. Ne kadar yarışsak da arkadaşlık oluyor. Hepimiz burada bir başarı elde etmek istiyoruz. Yaşıt olunca da iyi kaynaşıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Eksik noktalarımızı gidermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza şehrimizden bahsettik. Bugün gezi oldu, Tarsus hakkında bilgi edindiler. Çadırlarda kalıyoruz. Diğer yerlere göre doğayla daha iç içe olduğunu düşünüyorum. Açık alan olması da çok güzel” şeklinde konuştu.