Vergi Haftası Kutlamaları başladı

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, 33. Vergi Haftası kutlamalarına, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak başladı. Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, kamu harcamalarının yüzde 85’nin vergilerden karşılandığını söyledi.

Vergi Dairesi Başkanlığı, bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanacak 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamandı Cumhuriyet Meydanında tören düzenledi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından konuşan Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, vatandaşlara verilmesi gereken ve kamu hizmetleri olarak tanımlanan güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, altyapı ve sosyal politikaların geliştirilmesi ile görevli kamu kurum ve kuruluşların bu işlevlerini yerine getirmesi için yapacağı harcamaların parasal kaynaklarının yüzde 85’nin, toplanan vergilerden oluştuğunu söyledi.

Esas olanın, sadece mükellef diye tanımlanan vatandaşların değil, toplumun tümünün bu konuda bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu kaydeden Baysal, "Bu anlamda Gelir İdaresi Başkanlığımız vergi uygulamalarında uygulama birliğini sağlamak, cari tahsilatı arttırmak, kayıt dışılığın önüne geçmek için tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bilgi otomasyon sistemlerini geliştirerek, aynı zamanda vatandaşları-mükellefleri uygulamalar konusunda doğrudan bilgilendirmek için vergi iletişim merkezi hizmeti sunmaktadır" dedi.

Artık vergi daireleriyle olan işlemler için önceki süreçlerde olduğu gibi vergi mükelleflerinin beyan ve bildirimleri, bizzat daireye gelmek gibi zorunluluk olmadan meslek mensupları veya temsilcileri tarafından elektronik ortamda yapılabildiğini belirten Baysal, ’e-devlet’ uygulamasından herkesin kamuya herhangi bir borcunun olup olmadığını görebildiğine işaret etti.

Baysal, Gelir İdaresinin belirlediği misyon ve vizyona uygun olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının çalışanları olarak, mükellef ve onların temsilcileri ile mali müşavir meslek mensuplarıyla olan ilişkilerde adil, tarafsız, vatandaş ve mükellef memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışını esas aldıklarını da sözlerine ekledi.