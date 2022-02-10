Velilere kayıt desteği

Mersin’de eğitim veren Oyun Koleji Anaokulu, yeni kayıt döneminde velilere enflasyonun altında zam uygulayarak, 2022-2023 kayıtlarını almaya başladı.

Eğitim hayatına başladığı günden bu yana öğrencilere sağladığı eğitim modeli ile ön plana çıkan kolej, velilere destek olmak için enflasyonun altında eğitim ücreti ile 2022-2023 eğitim sezonun kayıtlarını almaya başladı.

Önceliklerinin eğitim olduğunu belirten kolej kurucularından Ufuk Akbıyık, "Enflasyonun yükselmesi ile birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim dönemimizde velilerimizin alım gücünü düşünerek enflasyonun altında bir zam uygulama kararı aldık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Oyun Koleji ve Game Club açıldığı günden bu yana veliler ve öğrencilerle bir aile ortamı oluşturmuştur. Mersin’deki bu güçlü aile tablosu bizim için çok değerlidir. Yeni kayıt döneminde de bu unsurları göz önünde bulundurarak yol izledik. 2022-2023 yılının verimli geçmesini diliyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.