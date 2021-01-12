Vatandaştan Başkan Yılmaz’a hizmet teşekkürü

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yenilenen yollara kavuşan vatandaşlar Başkan Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde ve yaylalarda yol yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Okan Merzeci, Mustafa Kemal ve Tozkoparan Mahallelerinde finişerle sıcak asfalt serim çalışması ile Soğucak, Gözne ve Ayvagediği Mahallelerinde de kilit parke yol ve stabilize yol çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaştan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Yolları yenileyerek daha kaliteli ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayan Başkan Yılmaz’a teşekkür eden mahalle sakinleri, yapılan bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Gözne Mahallesi sakinlerinden emekli öğretmen Fevzi Küpeli, yollarının kilit parke ile kaplanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını kaydederek, "Bu yol, herkesin gelip geçtiği bir yoldu. Kilit parke yapımı ile yolumuz çok güzel ve kullanışlı oldu. Başkanımızdan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ayvagediği Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli de "Ayvagediği Mahallemizde Çapar ve Sazoğlu mevkilerindeki bahçe yollarımız, Toroslar Belediyemiz tarafından açılıp düzenleniyor. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Evlerine rahat ulaşabilecekler

Evlerine ulaşımı sağlayan yolun artık daha kullanışla hale geldiğini belirten Ayvagediği Mahallesi sakini Sevim Ateş ise "Ayvagediği Mahallesi Sazoğlu mevkinde yaşıyoruz. Bu güzergahta kışın yağan yağmur ve kardan dolayı evimize ulaşamıyorduk. Pandemi nedeniyle de bu yıl merkezde olmak istemedik. Yolumuzu yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvagediği Sazoğlu mevkinde yaşayan 11 yaşındaki Esra da "Yolumuz çok kötüydü. Şimdi ise evimize daha rahat bir şekilde gelebileceğim. Atsız başkanım sizi çok seviyoruz" diye konuştu.