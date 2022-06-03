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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

MERSİN 03.06.2022, 10:53
Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ile bahçelerde ve esnaflara yönelik genel asayiş ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 8 bin 484 kişiye ulaşan ekipler, 4 bin 257 broşür dağıttı.

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