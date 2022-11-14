Vatandaşın zeytini sofrasına geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının meyvelerini topladı. Zeytinler, fabrikada zeytinyağına dönüştürüldükten sonra, yine Büyükşehir Belediyesi’nin aşhanelerinde pişirilen yemeklerde kullanılmaya başlandı.

Tarsus’ta, MESKİ ve belediyenin farklı birimleri içerisinde dikilen zeytin ağaçlarından zeytin meyveleri titiz bir şekilde toplandı. Ardından fabrikaya götürülerek sıkıldı ve kaplara dolduruldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmadan elde edilen zeytinyağları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan aşhanelerde pişirilen yemeklere ilave edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Aşhane Sorumlusu Çiğdem Yiğitşahin, her gün binlerce vatandaşa en leziz şekilde yemekler ulaştırdıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait farklı birimlerde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, fabrikada işlenerek zeytinyağı elde edildi. Bu zeytinyağlarını, Mersin ve Tarsus aşhanelerimizde üretilen yemeklerimizde kullanıyoruz. Aşhanelerimizde kurs merkezlerimiz, evde yemek yapamayan vatandaşlarımız, mola evlerimiz ve mahalle mutfaklarımız için 10 binin üzerinde yemek çıkartıyoruz. Böylelikle bu yemeklerde kullandığımız zeytinyağlarımız da yine vatandaşlarımız için kullanılmış oluyor” dedi.