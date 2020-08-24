Vatandaşa kendi şivesinde maske ve mesafe uyarıları
MUT İLÇESİNDE YENİ KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA, İLÇE HALKI MASKE TAKMALARI VE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMALARI KONUSUNDA, İLÇENİN YEREL ŞİVESİYLE UYARILARAK İŞ YERLERİNE AFİŞLER ASILDI.
Mersin’in Mut ilçesinde, vatandaşlar korona virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda, yerel şiveli afiş ve broşürlerle uyarıldı.
Mut Kaymakamlığı tarafından ilçede konuşulan şiveye göre hazırlanan afişler, vatandaşların kalabalık olduğu iş yerlerine asıldı.
Kaymakam Muammer Köken yaptığı açıklamada, korona virüse karşı vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına dikkat çekmek amacıyla ilçe halkının konuştuğu şiveyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Vatandaşlardan yoğun ilgi gören afişlerde "Fıldırı fışşık gezme. Tiril Tiril, hendele maskesiz nöğürürsünüz leeen. Icık öte gedin. Korana morana var, get öte yanına. Ahanam fürüs pik yaptı. Hende çapıtı tak. Icık ötede tingilde lennn. Duldanda dur maskeni tak, gamıdıp durma maskeni dak. Çapıdı dak, elini yu, ırak dur" sözleri yer aldı.
Afişleri okuyan vatandaşlar ise şivemiz ne güzel anlatılmış dediler.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25