Vali Su, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yılın son akşamında polis ve jandarma uygulama kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vali Su’ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da katıldığı, Tarsus/Çamtepe uygulama noktası ziyaretinde, jandarma telsizinden görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Su, uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceleyerek güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Kazanlı ve otoban-gişeler polis uygulama ve kontrol noktalarına da birer ziyaret gerçekleştiren Vali Su, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çevik kuvvet polisi ile bir araya gelerek personelin yeni yılını kutladı.

Son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Su, görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.