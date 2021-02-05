Vali Su, Yenice Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 515 bin metrekare alanda hizmet verecek olan Yenice Lojistik Merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su, içerisinde idari ve sosyal hizmet binaları, vagon atölyeleri ve gözetleme kulesinin yer alacağı ve Türkiye’nin önemli lojistik üslerinden biri olması hedeflenen Yenice Lojistik Merkezini inceledi. Merkezi gezen Vali Su’ya, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürü Naci Özçelik ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yenice Lojistik Merkezinde gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Su, Lojistik Merkezinin hem Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya hem de Türkiye’nin diğer bölgelerine önemli bir lojistik hizmeti sağlayacağını söyledi. Merkezin önemine vurgu yapan Su, merkez tam olarak faaliyete geçtiğinde Mersin’in önemli bir lojistik üssü olmasına büyük katkılar sunacağını dile getirdi.

Yenice Lojistik Merkezi ziyaretinin ardından incelemelerini Taşkent ve Tırmıl Lojistik Müdürlükleri ile devam ettiren Vali Su, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak istişarelerde bulundu.