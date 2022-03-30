Vali Su: “Temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır toleranstır”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirdiğini belirterek, “Temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır toleranstır” dedi.

‘Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadelede 2022 yılı I. İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Mavi Salonda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

“2021-205 yıllarını içeren Mersin İl Eylem Planı hazırlandı”

Toplantıda konuşan Vali Su, yılda 4 defa yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nın bu yılki ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. 2021-2025 yıllarını içeren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Mersin’de de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının hazırlandığını açıklayan Vali Su, bugünkü toplantıda İl Eylem Planı 2021 yılı faaliyet raporu hakkında bilgilendirme yapılacağını kaydetti. Su, ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mersin İl Eylem Planının tanıtımının gerçekleştirileceğini söyledi.

“Temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır toleranstır”

Vali Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin Valiliği ve müdürlükler ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem mevzuat hem de uygulamaya yönelik çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti. Mersin’de şiddeti önlemeye yönelik çalışmalara değinen Su, “Yapılan tüm çalışmalar ile temel hedefimiz, kadına şiddette sıfır toleranstır. Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla bu çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların her boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Toplantıda, Mersin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Risk Haritası hakkında bilgi verilerek, örnek vaka sunumu yapıldı. Toplantıda, ayrıca vaka ile ilgili yapılan çalışmalar ve paydaş kurumlarla koordinasyon konuları ele alındı.