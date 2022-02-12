Vali Su, Tarsus’ta Hızır Lokması dağıtım etkinliğine katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Cem ve Kültür Evi tarafından düzenlenen Hızır Orucu Lokma Dağıtımı etkinliğinde, vatandaşlara Hızır Lokması ikram etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Cem ve Kültür Evi tarafından düzenlenen Hızır Orucu Lokma Dağıtımı etkinliği, Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Vali Su’nun yanı sıra Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şube Başkanı Erdal Turğut ile ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pişirilen lokmaları katılanlara ikram eden Vali Su, programda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti. Su, Mersin genelinde cemevlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için Mersin Valiliğince gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Bu tür etkinliklerin sevgi, saygı ve muhabbet duygularının yanı sıra birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdiğini vurgulayan Su, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şube Başkanı Erdal Turğut da bir konuşma yaptı. Alevi dedesi Ercan Kazım Özer tarafından yapılan dua sonrası lokmalar yenildi.