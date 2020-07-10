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Vali Su, Silifke’deki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu

MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU, 'MUHTARLARLA BULUŞMA İLÇE TOPLANTILARI' KAPSAMINDA SİLİFKE'DE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK, İLÇEDEKİ TARİHİ VE TURİSTİK ALANLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

MERSİN 10.07.2020, 13:03
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Vali Su, Silifke’deki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’Muhtarlarla buluşma ilçe toplantıları’ kapsamında Silifke’de görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, ilçedeki tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Su’ya ilçe temasları sırasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile il ve ilçe protokolü üyeleri eşlik etti. İlçede ilk olarak daire başkanları, kurum müdürleri ve 82 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen muhtarlarla buluşma toplantısına başkanlık eden Vali Su, burada yaptığı konuşmasında, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi kurallarına uymanın önemine işaret eden Su, mahallelerde düzenlenen toplu törenlerde hastalığın yayılma riskinin daha da arttığını belirterek temizlik, fiziki mesafe ve maske gibi tedbirlere uyulmaya devam edildiği sürece pandemi sürecinin atlatılabileceğini ifade etti.

“Vatandaşımız başımızın tacıdır”

Devletin tüm birimlerinin vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu belirten Su, “Bizim için önemli olan vatandaşların mutlu olabilmesi, güvende olabilmesi ve kendini huzurlu hissetmesidir. Bunu sağlamak da hepimizin en önemli görevidir. Bizler sizin için varız, vatandaşımız başımızın tacıdır” dedi. Hem il genelinde hem de Silifke’de çok önemli yatırımların hayata geçirilmeye devam ettiğini kaydeden Su, yatırımlarla ilgili 65. Dönem Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a teşekkür etti.

Toplantıda, muhtarlar söz alarak, temsil ettikleri mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletti.

İlçedeki tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulundu

Toplantının ardından ilçe temasları çerçevesinde kentin tarihi ve turistik alanlarında incelemelerde bulunan Vali Su, Selçuklu hanedanlarından birine ait olduğu rivayet edilen Tevekkül Sultan Türbesi’nde incelemelerde bulunarak yapılması planlan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra tarihi Taşhan ve çevresindeki sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile eski Belediye ve Cumhuriyet İlkokulu binasındaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali İhsan Su, müze olarak hizmet veren Atatürk Evi’ni ziyaret ederek, restorasyon ve kazı çalışmalarının yürütüldüğü Silifke Kalesi’nde incelemeler yaptı ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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