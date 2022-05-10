Vali Su, ‘Polis Amca Trafik Eğitim Parkı’nın açılışını yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Karayolu Trafik Haftası” çerçevesinde düzenlenen ‘Polis Amca Trafik Eğitim Parkı’nın açılışını yaptı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Suphi Öner İlkokulunda düzenlenen açılışa; Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik ve Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Çağın Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, emniyet ve jandarma personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Geçen yıl trafik kazalarında ciddi bir düşüş sağladık”

Açılışta konuşan Vali Su, trafik kazalarını ve bu kazalara bağlı ölümleri, yaralanmaları sıfırlama veya en aza indirme yönünde oluşturulan trafik güvenliği eylem planı çerçevesindeki çalışmaların Mersin’de de devam ettiğini söyledi. Su, “Yapılan bu çalışmalarla geçen yıl trafik kazaları ile buna bağlı olarak yaralanma ve ölümlerde ciddi bir şekilde düşüş sağladık. Her şey eğitimle başlıyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız koordinesinde çok ciddi kampanyaları ilimizde yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.” dedi.

Özellikle çocukların eğitimlerine yönelik yapılan faaliyetlerin yanı sıra yol kullanıcılarının trafikte güvenliğini sağlayabilmek için devletin ve hükümetin çok ciddi kaynaklar sarf ederek yollarda çok önemli mesafeler kaydettiğini ifade eden Su, “Bölünmüş yollarla otoyollarımızla, tünellerle, viyadüklerle, köprülerle trafikte güvenli seyir etmek için çok önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Trafiğin güvenli şekilde akması için yaptığımız bu yatırımları eğitimle de desteklememiz gerekiyor. Bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri aynı doğrultuda hızla sürüyor. Yine bu çerçevede emniyet ve jandarmamız trafik birimlerinde yollarımızda trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi için yoğun denetimleri sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Mersin genelinde özellikle çocuklara yönelik olarak trafik eğitimlerinin devam ettiğini belirten Su, “Daha önce diğer okullarımızda olduğu gibi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu trafik eğitim parklarıyla da trafikte nasıl güvenli hareket edilir, bunu da burada çocuklarımıza uygulamalı olarak göstermiş olacağız” diye konuştu.

“Trafik kuralları, önce kendi güvenliğimiz için sonra da diğer yol kullanıcıları için”

Trafikte kuralların önce kendi güvenliğimiz için sonra da trafikteki diğer yol kullanıcıları için olduğunu vurgulayan Su, “Bu bakımdan mutlaka trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece de hem kendi can güvenliğimizi hem yaya, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamış oluruz” diyerek, parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Aslan’ın da bir konuşma yaptığı programda, Vali Su ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek ‘Polis Amca Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin çeşitli gösterilerinin yer aldığı programda, görevlerinde başarı gösteren emniyet ve jandarma personeline başarı belgeleri ile Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle yapılan şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Su ve protokol tarafından verildi.

Açılışta, emniyet ve jandarma birimleri tarafından bilgi amaçlı oluşturulan stantlar gezildi.