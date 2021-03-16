Vali Su, Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve eski lunapark arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eski stadyum ile eski lunapark alanında devam eden inşa çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Su, “Millet Bahçesinin hizmete açılmasıyla şehrimiz bir başka renk ve canlılık kazanacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir proje hizmete sunulmuş olacak” dedi.

Su, daha sonra emekli vatandaşlara yönelik merkez Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesinde 31 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sahasına geçerek incelemelerde bulundu. Yatay mimari tekniği uygulamasıyla inşası devam eden ve içerisinde 262 konut, çocuk oyun alanları, fitness alanı gibi yaşam alanlarının yer aldığı TOKİ proje alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Su, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Su’ya incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.