Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valilik koordinesinde düzenlenen “Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları” kapsamında Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerin mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantılara vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, muhtarların taleplerini almak ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Mersin’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu belirten Su, muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin özelinde de hemen her sektörde devletin, hükümetin yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Su, ilçelerde ulaşım, eğitim, sağlık, lojistik, ticaret gibi sektörlerde tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile tarihi ve turistik mekanlardaki yenileme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. “Bundan sonra da tüm hizmetlerin en hızlı ve en güzel şekilde yapılması için takibini beraberce yapacağız” diyen Vali Su, katılımları ve katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıda muhtarlar, mahalleleriyle ilgili sorunları ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletti ve çözüm önerileri üzerine konuşuldu.