Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emine Erdoğan’ın himayelerinde 26 Ekim’de başlatılan ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında toplu kütüphane açılışı, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen açılışa Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçelerdeki okulların da video konferans sistemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Su, “Bugün 296 sınıf kütüphanesini hizmete açtık. Böylelikle tüm okullarımızda kütüphane kurmuş oluyoruz. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış sonrası Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Su, burada bulunan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Su, öğretmenliğin ölene kadar saygınlığı devam eden kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.