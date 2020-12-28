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Vali Su: “Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar, yılbaşında tam mesai çalışacak”

19 tedbirlerinin ele alındığı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Su, “Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar, yılbaşında tam mesai çalışacak” dedi.

MERSİN 28.12.2020, 17:23
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Vali Su: “Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar, yılbaşında tam mesai çalışacak”

19 tedbirlerinin ele alındığı ‘İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Su, “Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar, yılbaşında tam mesai çalışacak” dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, video konferans aracılığıyla kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hüseyin Kemal İlday katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler ele alındı.

Vali Su, toplantıda kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verdi.

Yılbaşında tam mesai çalışma

Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların yılbaşında ‘tam mesai’ çalışacağını belirten Su, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.

Su, barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınması için de yetkililere talimat verdi.

Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiğini kaydeden Su, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak için kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak etkinliklerin yapılmamasının önemine dikkat çekti.
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