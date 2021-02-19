Vali Su, Kargıcık Turizm Bölgesi bilgilendirme toplantısında iş insanlarıyla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği koordinasyonunda yerel yönetimler, odalar ve STK’lar ile Mersin’deki yatırımcıların birleşerek Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yatırım yapılmasını amaçlayan bir şirket kurulmasına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile oda başkanları ve iş insanları katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında turizmin Mersin’in gelecek vadeden sektörlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Su, turizm alanında kentte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da destekleriyle çok ciddi yatırımların gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi. Su, Kargıcık Turizm Bölgesine Valilik himayesinde Mersinli yatırımcılar tarafından kurulacak şirket eliyle yapılması planlanan yatırımın, Mersin’in turizm potansiyelinin değerlendirilmesine çok önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Su, toplantıya katılan ve yatırıma destek veren iş insanlarına teşekkür etti.

Toplantıda, bölgede yapılması planlanan projeler hakkında yapılan sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.