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Vali Su, İl Müftüsü Kondi ile bir araya geldi

7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile bir araya geldi.

MERSİN 01.10.2021, 17:07
Vali Su, İl Müftüsü Kondi ile bir araya geldi

7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, hafta dolayısıyla İl Müftüsü Kondi’yi ziyaret etti. Hz.Miktad (Muğdat) Camii yerleşkesinde bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleşen ziyarette, İl Müftüsü Kondi ve ilçe müftüleri hazır bulundu.

Vali Su ziyarette, İl Müftüsü Kondi nezdinde tüm din görevlilerinin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.

Müftü Kondi ise bu yılki teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlenen hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

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