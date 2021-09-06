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Vali Su, İçel İdmanyurdu’nun ilk maçını izledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 3. Lig 3. Grup ilk müsabakasında karşı karşıya gelen, İçel İdmanyurdu ile Ağrı 1970 Spor kulüpleri arasında oynanan futbol müsabakasını izledi.

MERSİN 06.09.2021, 13:15
Vali Su, İçel İdmanyurdu’nun ilk maçını izledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 3. Lig 3. Grup ilk müsabakasında karşı karşıya gelen, İçel İdmanyurdu ile Ağrı 1970 Spor kulüpleri arasında oynanan futbol müsabakasını izledi.

Mersin Stadyumu’nda müsabakayı izleyen Vali Su, "İlimizi 3. Lig’de temsil eden İçel İdmanyurdu takımımıza başarılı bir sezon diliyorum. İnşallah ilimizi daha güzel yerlerde temsil edeceklerine inanıyorum. Futbolcularımıza, fedakar yönetimimize, takıma gönül vermiş taraftarlarımıza, destekte bulunan kıymetli hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Oynanan müsabakada Ağrı 1970 Spor takımını 3-0 yenerek grupta ilk galibiyetini alan İçel İdmanyurdu futbolcularını soyunma odasında ziyaret eden Vali Su, “Galibiyeti güzel ve organize bir oyunla aldınız, bundan sonra da daha başarılı maçlar çıkaracağınıza inanıyorum. İnşallah bu başarılarınızın sonucunda süper lige kadar ilerleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" diyerek aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.

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