Vali Su, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke-Mut Karayolu 12. kilometresinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Su, 8 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde Akdeniz ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan Mersin-Silifke-Mut Karayolu 12. kilometresi Keben mevkinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında Vali Su’ya, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan’ın yanı sıra il ve ilçe protokol üyeleri de eşlik etti.

Bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Keben Köyü Değirmendere Mahallesi’ne geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, heyelan bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Heyelan nedeniyle can kaybının ya da herhangi bir yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı eski Kalkınma Bakanı Lütfü Elvanın da konu ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, kapanan ve tehlike oluşturan yolda gerekli önlemlerin alındığını, ulaşıma kapanan yolun bir an önce açılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başladığını, bu süre içerisinde vatandaşların mağdur olmamaları için ulaşımın alternatif yollar üzerinden sağlandığını dile getirdi.

Bölgedeki temaslarını Kargıcak ve Evkaf mahalleleri ziyareti ile devam ettiren Vali Su, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek heyelan bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Su, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ali İhsan Su’nun bir sonraki durağı Silifke ilçesi Taşucu beldesinde bulunan SEKA Liman İşletmesi oldu. KKTC’ye içme suyu sevkinin sağlandığı boruların yapıldığı atölyeyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Su, burada yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak bölgeden ayrıldı.